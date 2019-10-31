МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. "Хоум Кредит Банк" установил объем размещения бессрочных субординированных еврооблигаций в размере 200 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности банк снизил до около 9% годовых. Спрос на бумаг превышает 650 миллионов долларов.

Первоначальный ориентир доходности составлял 9,25-9,5% годовых, а объем размещения ожидался в 300 миллионов долларов. В ходе сбора заявок ориентир доходности был снижен до около 9,125% годовых.

Банк 24-29 октября провел в Москве, Цюрихе и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов с колл-опционом через пять лет для пополнения капитала первого уровня.

Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", UBS и "ВТБ Капитал".