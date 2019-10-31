МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. "Хоум Кредит Банк" установил доходность по бессрочным субординированным еврооблигациям объемом 200 миллионов долларов в размере 8,8% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял 9,25-9,5% годовых, объем размещения ожидался в 300 миллионов долларов. В ходе сбора заявок ориентир доходности был снижен до около 9% годовых, а объем сделки — до 200 миллионов долларов.

Банк 24-29 октября провел в Москве, Цюрихе и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов с колл-опционом через пять лет для пополнения капитала первого уровня.

Организаторами выступают Альфа-банк, BCS Global Markets, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", UBS и "ВТБ Капитал".