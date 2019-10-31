МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Сбербанк не видит возможности обсуждать увеличение дивидендных выплат, 50% от чистой прибыли по МСФО является хорошим уровнем, заявил зампред правления банка Александр Морозов в ходе телефонной конференции.

"Сегодня я не вижу возможности обсуждения темы возможного увеличения доли выплат, 50% — это очень хороший уровень для компании, которая находится в процессе развития и у которой рентабельность капитала 20%", — прокомментировал он вопрос про дивиденды.

Текущая дивидендная политика Сбербанка предполагает, что при достижении уровня достаточности капитала 12,5% дивиденды составят 50% от прибыли по МСФО.