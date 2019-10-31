МИНСК, 31 окт — ПРАЙМ. Банк России благодаря новому графику опорных заседаний совета директоров по процентной политике сможет учитывать в своих решениях по ключевой ставке всю важную информацию, сообщила журналистам первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

Банк России во вторник сообщил о переносе опорных заседаний в 2020 году на февраль, апрель, июль и октябрь. Ранее опорные заседания планировалось провести в марте, июне, сентябре и декабре. Ряд экономистов считает, что данное решение регулятора может быть связано с попыткой привязать циклы своих экономических прогнозов к графику опорных заседаний ФРС США.

"Центробанк России поменял расписание (опорных заседаний — ред.) на следующий год. Это связано с техническими вопросами. Мы поняли, что как у нас сейчас было устроено расписание — некоторая важная информация выходила после опорных заседаний, поэтому она не могла быть учтена при принятии решений на опорных заседаниях. Это несколько снижало эффективность политики. Поэтому с целью повышения эффективности политики было изменено расписание", — пояснила Юдаева.