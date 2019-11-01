МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Данске банк" (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщает регулятор в пятницу.

Основанием для аннулирования лицензии стало ходатайство банка регулятору в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации.

Крупнейший банк Дании Danske Bank в феврале объявил о прекращении работы в России и балтийских странах. Это произошло на фоне скандала вокруг отмывания средств, разгоревшегося в 2018 году. Дело расследуется в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. По данным самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов подозрительного происхождения, большую часть которых нелегально получили клиенты из России, Великобритании, Украины, Азербайджана и ряда других стран.

В кредитную организацию будет назначена ликвидационная комиссия.

ЦБ РФ уточняет, что, согласно представленным отчетным данным, "Данске банк" располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

"Данске банк" является участником системы страхования вкладов. Согласно законодательству, вкладчики получат выплаты в размере 100% остатка средств по вкладам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного человека. Выплаты начнутся 15 ноября.

По данным БИР Аналитик, на 1 августа банк занимал 207 место в банковской системе РФ с активами в размере 8,4 млрд рублей, собственные средства составляли 4,8 млрд рублей.

С 1996 по 2005 года он назывался ЗАО "Первый судоходный банк" и располагался в Архангельске, в начале 2006 года был переименован в ЗАО "Банк "Промышленность и финансы" (Профибанк) и переехал в Петербург. В августе 2006 акционером банка стал финский Sampo Bank, который в свою очередь был приобретен Danske Bank A/S в январе 2007 года. В июне 2007 года было зарегистрировано наименование ЗАО "Данске банк", в декабре 2015 года измененное на действующее АО "Данске банк".