МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Российский банковский сектор в III квартале текущего года характеризовался умеренными темпами прироста вкладов населения. Объем вкладов за этот квартал вырос на 1,3% и 0,8% в номинальном и реальном выражениях соответственно. Для сравнения, реальный прирост вкладов населения в январе-марте составил 0,7%, а во II квартале — 3,3%. Таким образом, темпы прироста в III квартале были не очень большими по меркам 2019 года и лишь немногим опередили результат первого квартала. Однако если сравнивать с третьими кварталами двух предыдущих лет, результат 2019 года был не такой уж и плохой. В частности, за аналогичный период 2018 года вклады в реальном выражении снизились на 1,1%, а в 2017 году снижение составило 0,2%. Рейтинг регионов РФ по уровню долговой нагрузки за 9 месяцев 2019 года

Прирост депозитов в январе-сентябре в реальном выражении составил 4,8%. Для сравнения, за аналогичный период 2018 году вклады физических лиц выросли в реальном выражении на 1%, в 2017 году — на 3,3%. Таким образом, первые девять месяцев текущего года стали достаточно удачными для банков в части привлечения вкладов населения.

В абсолютных величинах объем депозитов физических лиц в за 9 месяцев 2019 года вырос на 0,9 триллиона рублей и на 1 октября в банках находилось 29,4 триллиона рублей средств населения.

В целом же за последние 12 месяцев (с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года) объем депозитов в банках вырос в реальном выражении на 9,5%. Для сравнения, на 1 октября 2018 года реальный прирост за 12 месяцев составлял 6,2%.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, реальная динамика депозитов в ближайшие месяцы будет достаточно хорошей и, вероятно, окажется лучше аналогичного периода прошлого 2018 года. На этом фоне реальные темпы прироста депозитов продолжат увеличиваться и по итогам года могут составить порядка 10-11%.

Вкладчики ищут доходность, но не забывают о рисках

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу агентства экономической информации "Прайм" провело анализ и подготовило рейтинг банков России по объему депозитов физических лиц на 1 октября 2019 года. В рейтинг вошли 362 банка (которые включены в реестр системы страхования вкладов), которые привлекают средства населения и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Банка России. Методика составления рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей банков.

Согласно результатам исследования, в июле-сентябре 2019 года вклады населения выросли в номинальном выражении у 221 кредитной организации или у 61% банков, представленных в рейтинге. Для сравнения, во втором квартале таких было 56,4%, а в третьих кварталах двух предыдущих лет — 48,7% и 51,4% соответственно. При этом результат третьего квартала по доле банков с приростом депозитов оказался лучшим за последние десять кварталов. Крупнейшие банки РФ по объему кредитного портфеля на 1 июля

Среди разных размерных групп кредитных организаций из топ-200 банков, ранжированных по размеру депозитов и разделенных по 50 банков, доля с приростом депозитов колебалась в достаточно ощутимом диапазоне (от 60% до 74%). Наибольшей долей с приростом депозитов характеризовались банки, которые находятся с 51 по 100 место в рейтинге. У группы банков с 151 по 200 места по размеру депозитов доля с приростом была наименьшей. В свою очередь у топ-50 банков доля составила 62%. При этом у кредитных организаций с 101 по 151 места прирост наблюдался у 68%.

Таким образом, у средних банков чаще был рост, чем у крупных и небольших. По мнению экспертов, это может быть связано с более высокими процентными ставками у средних банков, что на фоне общего снижения ставок делает их предложения более привлекательными в глазах вкладчиков. При этом население все же не бросается в крайности и слабо несет деньги в совсем уж небольшие и малоизвестные кредитные организации.

Среди разных размерных групп (с точки зрения темпов роста депозитов) в наиболее выгодном положении также оказались средние банки. Объем вкладов у банков с 101 по 150 места показал наибольший прирост из всех групп — 3%. Высокие темпы прироста были у банков с 51 по 100 места — 1,5%. У двух оставшихся банковских групп из топ-50 и с 151 по 200 места прирост был одинаковый и составил 1,2%.

Частные банки показали наибольший прирост вкладов

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, третий квартал стал наиболее удачным для частных банков в плане привлечения средств физических лиц. По расчетам экспертов, суммарный объем депозитов у частных кредитных организаций вырос за квартал на 2,7%. Депозиты иностранных банков выросли на 1,3%, а у госбанков прирост составил +0,9%.

Среди банков из топ-100 наибольшим приростом депозитов в абсолютном выражении характеризовался Банк ВТБ, где населения которого в третьем квартале выросли на 100 миллиардов рублей.

Вторым по масштабам прироста стал Банк "ФК Открытие": прирост средств физлиц составил 42 миллиарда рублей.

На третьем и четвертом местах — Альфа-банк и Газпромбанк: объем вкладов вырос на 41,6 и на 41,4 миллиарда рублей соответственно.

Замыкает пятерку банков по приросту депозитов в абсолютном выражении Россельхозбанк: вклады физлиц выросли на 28 миллиардов рублей.

Таким образом, четыре из пяти банков с наибольшим приростом — госбанки, хотя в целом данный тип банков не смог опередить частные банки.

Наибольшим сокращением депозитов среди крупнейших банков характеризовался Сбербанк, его вклады за третий квартал уменьшились на 38 миллиардов рублей. При этом даже значительное абсолютное снижение депозитов не привело к смене лидера по объему суммарных вкладов. Стоит отметить, что объем вкладов у крупнейшего по объему депозитов банка — Сбербанка — сопоставим с суммарными вкладами банков со 2-о по 25-е место, и в 3 раза опережает результат второго банка.

Снижение депозитов у остальных банков было значительно меньше. Так, вторым по темпам снижения стал банк "Уралсиб", депозиты которого за квартал уменьшились на 8 миллиардов рублей. Также относительно большое сокращение депозитов наблюдалось у Связь-Банка и Райффайзенбанка — на 7 и на 5 миллиардов рублей соответственно. Несмотря на снижения депозитов, банк "Уралсиб" и Связь-Банк поднялись на одну позицию каждый и заняли 20-е и 28-е место (улучшение позиций связано с прекращением публикации детализированной отчетности по Промсвязьбанку). Райффайзенбанк остался на 7-м месте. Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 октября

Лидером по относительному приросту среди топ-100 банков по объему вкладов стал Банк "Союз": депозиты выросли на 15%, что позволило банку занять 47-е место (+5 позиций). Вторым по темпам прироста депозитов среди крупнейших стал Банк "Национальный стандарт", прирост вкладов у которого составил 12%, в результате чего банк смог занять 90-е место в рейтинге (+6 позиций). Третье и четвертое место в числе крупнейших заняли Транскапиталбанк и КБ "Солидарность", прирост вкладов составил 10,3% и 9,7% соответственно. При этом оба банка смогли подняться на три позиции в рейтинге: Транскапиталбанк занял 40-е место, а КБ "Солидарность" расположился на 65-й позиции.

Эксперты РИА Рейтинг прогнозируют, что в четвертом квартале 2019 года темпы прироста вкладов населения будут достаточно высокими из-за фактора 13-й зарплаты. Помимо этого стоит отметить, что кредитные организации активно борются за клиентов в конце года, что бы улучшить свои показатели: текущий год не станет исключением. На этом фоне квартальный прирост может составить порядка 5-6%, а в целом по итогам — 10-11%.

Рейтинг банков по объему вкладов на 1 октября 2019 года в PDF-формате >>