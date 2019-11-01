МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Согласно статистике Центробанка РФ, прибыль банков в третьем квартале текущего года составила 496 миллиардов рублей, против 418 миллиардов рублей кварталом ранее. Результат июля-сентября стал вторым лучшим квартальным результатом за всю новейшую историю российского банковского сектора, после рекордной квартальной прибыли в первом квартале 2019 года (587 миллиардов рублей). Стоит отметить, что исторический рекорд первого квартала 2019 года (586 миллиардов рублей) наблюдался на фоне перехода на новые стандарты бухгалтерского учета (МСФО 9), который, по оценкам РИА Рейтинг, добавил порядка 150 миллиардов рублей. Таким образом, результат третьего квартала 2019 года можно считать историческим максимумом по объему прибыли, учитывая очищенные результаты.

В целом за первые девять месяцев российские банки суммарно заработали 1,5 триллиона рублей, что на 40% больше результат прошлого года, который тоже был очень хорошим.

На фоне высокой прибыли в текущем году финансовый результат банков на скользящем 12 месячном отрезке обновил исторический рекорд. В частности, с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года объем прибыли банковского сектора составил 1,78 триллиона рублей. Для сравнения, на 1 апреля 2019 года прибыль за 12 месяцев составляла 1,58 триллиона рублей, а на 1 января 2019 года – 1,34 триллиона рубле. Как следствие высокой прибыльности рентабельность активов оказалась также достаточно хорошей. На 1 октября 2019 года рентабельность активов (за 12 месяцев) российской банковской системы составила 1,9% против 1,4% на 1 октября прошлого года. При этом рентабельность капитала, по расчетам экспертов РИА Рейтинг, составила 17%.

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 октября 2019 года (они контролируют 97% всех активов банковской системы), по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ, и которые имели лицензии на 31 октября 2019 года.

Почти 90% банков демонстрируют прибыль

По данным исследования РИА Рейтинг, доля прибыльных банков на скользящем 12 месячном отрезке продолжает расти. Так, 1 октября 2019 года из представленных в рейтинге банков прибыльными (прибыль до налогообложения) были 176 банков или 88%, против 173 банков на 1 июля текущего года. Для сравнения, годом ранее 159 банков из ТОП-200 демонстрировали прибыль. При этом в наиболее удачные годы среди ТОП-200 по объему активов доля прибыльных банков была выше 90%, и сейчас мы вплотную подошли к этому высокому рубежу. По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2019 года доля прибыльных банков еще вырастет и, вероятно, превысит 90%.

Среди разных размерных групп из топ-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банкам, доля прибыльных колебалась достаточно заметно, в пределах 14 процентных пунктов (от 80% до 94%). Наибольшей долей прибыльных банков характеризовались банки, расположившиеся со 51 по 100 место по размеру активов (94%). Среди самых крупных кредитных организаций из топ-50 прибыльных банков было 88%, а у банков с 101 по 150 места – 90%. У группы банков с 151 по 200 места, прибыль получило самое маленькое число кредитных организаций – 40 (80%). Можно отметить, что большая часть убыточных банков – это банки на санации, и так как процесс санации у многих из них подходит к концу, то в среднесрочной перспективе количество прибыльных банков должно увеличиться.

Наиболее прибыльным российским банком в третьем квартале по-прежнему был Сбербанк, за три месяца он заработал почти 270 миллиардов рублей по российским стандартам. В целом объем полученный им прибыли до налогообложения на скользящем 12 месячном отрезке составляет внушительные 1,1 триллиона рублей. По отношению к результату за предыдущие 12 месяцев (с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года) прибыль Сбербанка выросла на 9,8% или на 95 миллиардов рублей. Основными источниками роста на скользящем отрезке стали: рост комиссионных доходов, снижение объемов вновь сформированных резервов, а также увеличения ряда других доход.

Вторым по абсолютному объему финансового результата за последние 12 месяцев стал Банк ВТБ, прибыль которого за этот период составила 228 миллиардов рублей. Замыкает тройку по объему прибыли полученной за период с 1 октября 2018 года по 1 октября 2019 года Альфа-банк. Финансовый результат Альфа-банка составил 97 миллиардов рублей, что на 30% меньше, чем прибыль годом ранее.

На четвертом, пятом и шестом местах по абсолютному объему прибыли расположились Газпромбанк (Банк ГПБ), Райффайзенбанк и Московский кредитный банк, однако объем их прибыли за 12 месяцев уже значительно меньше, чем у лидеров. Прибыль за 12 месяцев по состоянию на 1 октября, полученная Газпромбанком, составила 56 миллиардов рублей, Райффайзенбанк заработал 51 миллиард рублей, а Московский кредитный банк – 50 миллиарда рублей. Еще у пяти кредитных организаций прибыль была в диапазоне от 20 до 44 миллиардов рублей, а в целом доход более 10 миллиардов рублей получили 20 кредитных организаций. Для сравнения, год назад было примерно столько же банков с высокой абсолютной прибылью (более 10 миллиардов рублей заработали 19 банков). При этом доход более 1 миллиарда рублей показали 97 банков на 1 октября 2019 года.

Суммарно первая десятка самых прибыльных банков заработала 1,7 триллиона рублей, что составляет 94% от прибыли до налогообложения всех российских банков за последние 12 месяцев.

Медианная рентабельность уверенНо растет

Согласно результатам исследования РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков из рейтинга увеличивается схожими с прибылью темпами. Так, у сотого банка в рейтинге отношение прибыли к активам на 1 октября 2019 года составило 2,02%, против 1,75% и 1,36% на 1 июля и 1 января 2019 года соответственно. Рост медианной рентабельности свидетельствует, что не только крупным банкам удается показывать хороший результат, но и средним и небольшим банкам тоже.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 октября 2019 года, по сравнению результатом на за 2018 год, приростом рентабельности характеризовалось 132 банка. То есть рентабельность растет у большинства банков. Среди пятидесяти самых рентабельных банков в текущем рейтинге 41 характеризовался ростом рентабельности. Таким образом, банки с наибольшей рентабельностью становились еще более прибыльными. При этом крупные банки напротив демонстрировали скорее сокращение рентабельности. В первой десятке у половины банков рентабельность снизилась, а у ТОП-50 40% банков характеризовались уменьшением рентабельности активов.

Иностранные банки вновь самые рентабельные

Иностранные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов по состоянию на 1 октября 2019 года. Рентабельность активов у иностранных банков, представленных в данном рейтинге, составила 2,6%. В свою очередь у государственных и частных банков рентабельность активов была несколько меньше – 2% и 2,3% соответственно. Таким образом, лидерство по рентабельности иностранные банки уступили только на одну отчетную дату (на 1 апреля 2019 года) и обратно вернули себе пальму первенства.

Лидером рейтинга по рентабельности активов стала НКО Яндекс.Деньги, рентабельность активов которой на 1 октября 2019 года составила 16,12%. Основными источниками хорошего финансового результата этой кредитной организации стали процентные и комиссионные доходы. Вторым в рейтинге по рентабельности активов, почти с таким же результатом (16,05%), стал КИВИ Банк. Оба лидера занимаются похожим бизнесом, обслуживают электронные платежные системы.

Также высокую рентабельность продемонстрировали: Платежный Центр и Курскпромбанк, которые заняли 3-е, 4-е места по рентабельности активов (12,2%, 10,5% соответственно). Замыкает пятерку по рентабельности Денизбанк Москва, у которого рентабельность на 1 октбяря 2019 года составила 9,8%.

Наиболее слабую рентабельность активов в рейтинге на последнюю квартальную отчетную дату продемонстрировал санируемый МИнБанк, с рентабельностью активов —28,9%. Второе место с конца по рентабельности активов занял Связь-Банк, с результатом на уровне —8,5%. Замыкает тройку банков с низким показателем рентабельности активов Эс-Би-Ай Банк (-7,0%).

Среди крупнейших российских банков наибольшей рентабельностью активов характеризовался Сбербанк, с результатом в 3,8%. Также очень высокую рентабельность в ТОП-10 демонстрирует Альфа-банк, у которого рентабельность активов на 1 октября 2019 года была на уровне 2,9%. В цело в первой десятке только два банка могут похвастаться рентабельностью намного выше среднерыночного уровня. При этом второй и третий банки по размеру активов – Банк ВТБ и Банк ГПБ (Газпромбанк) за последние 12 месяцев продемонстрировали рентабельность активов на уровне 1,6% и 0,9% соответственно.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что банковский сектор и далее в текущем году продолжит демонстрировать хороший финансовый результат. Размер прибыли по итогам 2019 года будет на уровне 1,9-2,0 триллиона рублей, таким образом, рекорд 2018 года (1,34 триллиона рублей) будет значительно превышен. При этом рентабельность активов банковского сектора останется на уровне 2%. Прогноз на 2020 года пока выглядит более пессимистичным, во-первых, из-за ограничений розничного кредитования, а во-вторых, из-за снижения ставок в экономике, что должно снизить процентную маржу.