МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Альфа-банк проводит внутреннее расследование по факту утечки персональных данных клиентов, на данный момент известно о незаконном распространении данных 15 клиентов, но оно не подвергает опасности средства на их счетах, заявили агентству "Прайм" в пресс-службе кредитной организации.

РБК во вторник написала, что данные держателей кредитных карт Альфа-банка, а также клиентов "АльфаСтрахования" оказались выставлены на продажу. Продавец, опубликовавший соответствующее объявление на одном из специализированных форумов, заявил, что у него есть свежие данные примерно 3,5 тысячи клиентов Альфа-банка и около 3 тысяч клиентов "АльфаСтрахования". Объявление было опубликовано 31 октября.

"В Альфа-банке подтверждают, что выявили факт распространения в теневом интернете персональных данных небольшого числа своих клиентов. На данный момент достоверно известно о незаконном распространении персональных данных 15 клиентов", — сказал официальный представитель банка.

"Альфа-банк проводит внутреннее расследование по выявлению масштаба инцидента и обстоятельств, в результате которых такие данные стали доступны третьим лицам", — добавил он.

В банке установили, что возникновение данной ситуации не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы банка.

"Утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, так как не содержит никаких данных, необходимых для доступа к счетам", — указали в Альфа-банке.