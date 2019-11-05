МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Банк непрофильных активов (создан на базе "Траста"), банк "Открытие" и группа "Сафмар" заключили соглашение об урегулировании споров, общая сумма сделок в рамках которого составит более 135 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Открытия".

"Банк непрофильных активов, банк "Открытие", группа "Сафмар" Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров. Общая сумма сделок, которые будут проведены в рамках соглашения — более 135 миллиардов рублей", — сообщили в банке.

Отмечается, что группа "Сафмар" выкупит ряд активов у группы банка "Траст" на сумму около 94 миллиардов рублей, реструктуризирует часть активов, в данный момент принадлежащих банку, на общую сумму 41 миллиард рублей, а также откажется от исковых требований к группам "Траст" и "Открытие" совокупно на 31 миллиард рублей. При этом ряд денежных сделок в размере 35 миллиардов рублей должны быть завершены до 31 декабря 2019 года, а трансформация активов — до конца первого квартала 2020 года. Остальные платежи должны осуществляться по утвержденному графику до конца третьего квартала 2024 года.

"По результатам реализации соглашения положительный экономический эффект для банка "Траст" составит 135 миллиардов рублей", — подчёркивается в сообщении.