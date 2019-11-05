МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Минфин России совместно с Банком России разработал законопроект о санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по аналогии с процедурой финансового оздоровления кредитных и страховых организаций, текст проекта соответствующего федерального закона размещен на портале regulation.gov.ru.

На текущую дату, по информации ЦБ РФ, не выявлено наличие оснований для применения мер по предупреждению банкротства НПФ, оснований для аннулирования их лицензии, в НПФ не действуют временные администрации, в то же время возникновение у НПФ финансовых проблем в будущем не исключено. В целях введения возможности для проведения в случае необходимости мероприятий по финансовому оздоровлению НПФ разработан механизм их санации, предусматривающий прямое участие Банка России в капитале санируемых НПФ за счет средств Фонда консолидации пенсионного сектора (ФКПС), говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту.

Согласно этому механизму финансирование санации НПФ осуществляется за счет ФКПС, который состоит из денежных средств ЦБ, обособленных от остального имущества ЦБ, и формируется за счет отчислений, производимых по решению совета директоров Банка России.

Основанием для санации будет являться наличие признаков неустойчивого финансового положения НПФ, выявление актуарного дефицита в размере более 5% от общей величины обязательств по результатам ежегодного актуарного оценивания, недостаточность активов НПФ по результатам стресс-тестирования, воспрепятствование со стороны руководителей НПФ, других работников фонда и иных лиц проведению контрольным органом оценки активов и обязательств НПФ (в том числе воспрепятствование доступу в помещения НПФ, к его документации и иным носителям информации или их сокрытие).

Предложенный механизм санации предусматривает, что финансовая помощь может оказываться Банком России НПФ только при условии приобретения регулятором не менее 75% его акций. Принятие решения о санации НПФ будет являться правом, но не обязанностью ЦБ. Основной формой оказания НПФ финансовой помощи со стороны Банка России станет покупка ЦБ дополнительного выпуска акций фонда.

В случае назначения в НПФ временной администрации законопроект предусматривает право Банка России вводить на срок не более трех месяцев мораторий, действие которого распространяется на денежные обязательства НПФ, обязанности фонда по уплате обязательных платежей, иные имущественные обязательства НПФ. На период действия плана участия, но не более чем на шесть месяцев, может быть введен мораторий на получение участниками и вкладчиками НПФ выкупных сумм, а также на удовлетворение заявлений застрахованных лиц о переходе в другой НПФ или в Пенсионный фонд России.

Заключительным этапом процедуры санации НПФ после его докапитализации станет продажа фонда новому владельцу.