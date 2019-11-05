МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Акционеры ВТБ одобрили выплату дивидендов по принадлежащим Минфину привилегированным акциям первого типа на 3,8 миллиарда рублей, которая производится в рамках передачи Промсвязьбанку кредитов в сфере гособоронзаказа, следует из материалов банка.

"Принять решение (объявить) о выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 0,000176672679543876 рубля на одну размещенную привилегированную именную акцию Банка ВТБ (ПАО) первого типа номинальной стоимостью 0,01 рубля", — говорится в сообщении. Указывается, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, является 14 ноября 2019 года.

Привилегированные акции ВТБ первого типа составляют 32,9% уставного капитала ВТБ (21,403 триллиона акций) и принадлежат Минфину РФ.

После соответствующей рекомендации наблюдательного совета ВТБ в банке пояснили РИА Новости, что выплата промежуточных дивидендов в размере 3,8 миллиарда рублей планируется для передачи Промсвязьбанку капитала, соответствующего переданным по распоряжению правительства кредитам на 32,9 миллиарда рублей.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас единственный акционер кредитной организации — Росимущество, а на ее базе создан опорный банк для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов. По оценке Минфина РФ, Промсвязьбанку могут перейти кредиты оборонных предприятий от других банков на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.

Уставный капитал ВТБ составляет 651,034 миллиарда рублей. Он состоит из 12,96 триллиона обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля, 21,403 триллиона привилегированных акций первого типа номиналом 0,01 рубля и 3,07 триллиона привилегированных акций второго типа номиналом 0,1 рубля.