МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Московский кредитный банк (МКБ) 6 ноября разместит акции в рамках нового выпуска по цене 5,35 рубля за бумагу, говорится в сообщении кредитной организации.

"Определить единую цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции "Московский кредитный банк"… в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, в размере 5 (пять) рублей 35 копеек", — сказано в сообщении.

МКБ планирует 6 ноября разместить 2,75 миллиарда акций по открытой подписке.

Банк с 29 октября по 5 ноября собирал заявки инвесторов на акции нового выпуска. Ожидается, что концерн "Россиум", владеющий 56,07% акций МКБ, основным бенефициарным владельцем которого является бизнесмен Роман Авдеев, подаст заявку на 1,542 миллиарда акций для сохранения своей текущей доли в МКБ.

Часть привлеченных средств в объеме до 150 миллионов долларов МКБ планирует направить на выкуп собственных евробондов. Речь идет о выпуске на 600 миллионов долларов с погашением в 2027 году и вечном выпуске на 700 миллионов долларов. Остальная часть средств будет направлена на осуществление повседневной банковской деятельности.

Уставный капитал МКБ в настоящее время составляет 27,08 миллиарда рублей. МКБ проводил SPO в 2017 году. Тогда концерн "Россиум" приобрел 1,5 миллиарда акций (его доля достигла 55,65%), free float (акции в свободном обращении) составил около 27% уставного капитала, а оставшиеся акции находились в собственности у миноритарных акционеров. По результатам SPO банк смог привлечь 14,4 миллиарда рублей, реализовав все 3,2 миллиарда акций по цене 4,5 рубля.