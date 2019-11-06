МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России (SG Russia) по итогам третьего квартала 2019 года составила 42 миллиона евро, что на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года при текущем курсе валют, сообщила финансовая организация.

В то же время с учетом изменения структуры группы и при неизменном валютном курсе показатель сократился на 11% в годовом выражении.

За девять месяцев 2019 года показатель не изменился и составил 108 миллионов евро.

Объем непогашенных кредитов в РФ вырос на 22% в годовом выражении при текущем курсе валют, а при неизменном курсе и с учетом изменений в структуре группы — поднялся на 8%. Банк отметил "высокий рост непогашенных розничных кредитов с ростом, выраженным двузначным числом, автокредитов и ипотечных кредитов".

Чистая прибыль группы Societe Generale по итогам девяти месяцев составила 2,594 миллиарда евро, что на 24,5% ниже год к году. Прибыль от банковской деятельности уменьшилась на 4,3%, до 18,458 миллиарда евро. Операционная прибыль сократилась на 16,2%, до 4,327 миллиарда евро.

Чистая прибыль всей группы в третьем квартале снизилась на 34,8% в годовом выражении — до 854 миллионов евро. Прибыль от банковской деятельности уменьшилась на 8,4% — до 5,983 миллиарда евро. Операционная прибыль составила 1,489 миллиарда евро, что на 22,6% ниже показателя годичной давности.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают универсальный Росбанк, розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании. У группы в РФ также был ипотечный банк "Дельтакредит", однако в июне текущего года его объединили с Росбанком.