МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на добровольное личное страхование у компании "АСКО-Жизнь", которая в марте уже лишилась лицензии на добровольное страхование жизни, следует из сообщения ЦБ.

"Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности ", — говорится в сообщении.

В марте ЦБ отозвал у "АСКО-Жизнь" лицензию на добровольное страхование жизни в связи с неосуществлением компанией в течение финансового года предусмотренной лицензией деятельности.

Компания "АСКО-Жизнь" была создана в 2006 году, специализация — страхование жизни и личное страхование, в основном ДМС и страхование от несчастных случаев и болезней. Головной офис страховщика сначала находился в Набережных Челнах, затем переехал в Москву.

До октября 2017 года "АСКО-Жизнь" входила в страховую группу АСКО, но вышла из нее после смены собственника. В том же году страховщик передал страховой портфель в компанию "Чулпан-Жизнь" в связи с решением о прекращении страховой деятельности.