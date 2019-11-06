МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Банк России начал тестировать с крупнейшими ритейлерами платежи через систему быстрых платежей (СБП), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"С сентября мы уже тестируем с крупнейшими торговыми сетями функцию оплаты через СБП товаров и услуг", — сказала она.

Банк России запустил СБП в конце января. Эта система позволяет россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Все системно значимые кредитные организации обязаны стать участниками системы с 1 октября, однако крупнейший российский банк — Сбербанк — к ней пока не присоединился.