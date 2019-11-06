МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Крупнейшие российские банки, в том числе с госучастием, кроме Промсвязьбанка, не будут работать в дальнейшем с гособоронзаказом, заявил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

"Мы исходим из того, что крупнейшие российские банки, в том числе с государственным участием, не будут работать с гособоронзаказом. И сейчас уже активно сокращают, работают только с тем, что у них осталось, в силу того, что никто не хочет, чтобы они подпали под санкции", — сказал замминистра.

Он отметил, что планируется, что с основной частью гособоронзаказа будет работать Промсвязьбанк. В настоящее время нет окончательного решения, какая доля будет приходиться на эту кредитную организацию. Пока обсуждается цифра в 70%, но она не окончательная. Что касается остальной части, то, по словам Моисеева, есть другие банки, которые заинтересованы в этой сфере.

"У нас есть много желающих. С учетом того, что это исключительно только рублевые транзакции", — добавил он.