МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. ВТБ планирует присоединить банк "Возрождение" в мае 2020 года, Запсибкомбанк — в августе, Саровбизнесбанк — в ноябре, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции в среду.

"Мы обычно совмещаем даты присоединения с праздниками. "Возрождение" хотим присоединить в мае 2020 года. Запсибкомбанк — в августе, Саровбизнесбанк — в ноябре. И это один из приоритетов нашей работы сейчас. Нам это обязательно надо сделать в следующем году, чтобы как единый банк получить все выгоды от этих приобретений. И это поможет нам выполнить стратегический план 2022-го года", — сказал Печатников.

ВТБ в октябре 2018 года стал владельцем 85% акций банка "Возрождение", в начале февраля этого года банк довел эту долю до 96,3%. Кроме того, ВТБ в начале января стал владельцем 71,8% акций Запсибкомбанка и 81,108% Саровбизнесбанка. В начале сентября Костин говорил, что ВТБ допускает приобретение небольших банков для прорыва в IT.