МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Россияне по итогам девяти месяцев текущего года стали меньше жаловаться на ОСАГО и мисселинг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако чаще выражать недовольство в связи с работой бюро кредитных историй (БКИ), говорится в сообщении Банка России.

Всего в январе-сентябре регулятор получил 185,2 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Жалобы на кредитные организации составляют 105,6 тысячи, или 57% от общего числа. Наибольшую долю среди жалоб на банки занимают вопросы потребительского (38,9%) и ипотечного (10,3%) кредитования. Однако по сравнению с январем-сентябрем 2018 года удельный вес жалоб по данным сегментам снизился на 1,6 и 5,6 процентного пункта соответственно.

"В отличие от 2018 года в текущем году стала заметна доля жалоб, связанных с бюро кредитных историй. Их было получено 3,9 тысячи, рост произошел на фоне расширения каналов получения информации о кредитной истории. Большинство поступивших в Банк России жалоб на БКИ (48,9%) связано с процедурой получения кредитного отчета", — отмечает ЦБ.

Число жалоб на некредитные финансовые организации при этом снизилось на 15,3%, до 67,9 тысячи. Это произошло в основном за счет сокращения на 37,2% жалоб на субъекты страхового дела (ССД). По данным регулятора, "главным драйвером снижения жалоб в отношении ССД остается ОСАГО, на которое приходится 80% жалоб относительно данного сегмента. Количество жалоб, касающихся тематики ОСАГО, за девять месяцев 2019 года сократилось на 40,3% и составило 25,9 тысячи".

При этом доля жалоб на мисселинг, которые связаны с инвестиционным страхованием жизни (ИСЖ), составила 44,4%. Чаще всего потребители жалуются на кредитные организации, которые вместо одного финансового продукта продают другой. "Вместе с тем, в настоящее время наметился тренд на сокращение числа жалоб по данной проблематике. В частности, это стало результатом введения новых требований к продаже полисов страхования жизни, прежде всего ИСЖ", — добавляется в сообщении.

ЦБ также отмечает, что число жалоб в отношении субъектов рынка коллективных инвестиций снизилось на 14,7% по сравнению с прошлым годом, до 2,4 тысячи, а в отношении микрофинансовых организаций — выросло на 33,3%, составив 21,1 тысячи.

Регулятор сообщает, что в результате рассмотрения жалоб финансовым организациям выдано 1727 предписаний об устранении или недопущении нарушений, а также составлено 2577 протоколов об административном правонарушении.