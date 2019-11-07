МОСКВА, 7 ноя ПРАЙМ. ЦБ РФ с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Чувашкредитпромбанка (город Чебоксары), говорится в сообщении регулятора.

Банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты.

Помимо этого, сообщает регулятор, кредитная организация допускала нарушения порядка расчета капитала и занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери.

На балансе Чувашкредитпромбанка образовался значительный объем корпоративных кредитов низкого качества.

В банк назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

По данным БИР Аналитик, на 1 августа текущего года банк занимал 253 место в банковской системе РФ с активами в размере 4,9 млрд рублей, собственные средства составляли 361,1 млн рублей, вклады — 2,5 млрд рублей.

Чувашкредитпромбанк является участником системы страхования вкладов. Суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств по счетам, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

Выплаты начнутся не позднее 21 ноября.