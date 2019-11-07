МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Банк России планирует запустить оплату товаров и услуг по QR-кодам в рамках системы быстрых платежей (СБП) по всей стране в следующем году, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Главное наше направление — это создание системы быстрых платежей. Мы сейчас в тестовом режиме смотрим, со следующего года мы запустим по всей стране, когда можно по QR-коду расплачиваться за товары, услуги, в том числе в магазинах", — сказала она, выступая в Госдуме.

Российские ритейлеры в настоящее время активно тестируют возможность оплаты товаров и услуг по QR-коду в рамках системы быстрых платежей. Максимальный уровень комиссий, которые банки могут взимать с магазинов в рамках СБП, составляет 0,7% от суммы платежа, что гораздо ниже нынешних комиссий за эквайринг. Банк России запустил СБП в начале этого года, число банков-участников постоянно растет. С помощью этой системы россияне, помимо оплаты товаров, могут переводить друг другу деньги по номеру телефона.