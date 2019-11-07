МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит вкладчикам омского "Эксперт Банка", у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, 4,4 миллиарда рублей, сообщает АСВ.

"Согласно реестру обязательств АО "Эксперт Банк", за выплатой страхового возмещения на сумму 4,4 миллиарда рублей могут обратиться около 5,9 тысячи вкладчиков, в том числе 700 вкладчиков — юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, на сумму 155,7 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Выплаты начнутся 12 ноября через Сбербанк. Уточняется, что страховое возмещение будет выплачиваться в восьми регионах России, в том числе в Омской области за выплатой на сумму 753,9 миллиона рублей могут обратиться 1,1 тысячи вкладчиков, в Москве и Московской области 1,7 тысячи вкладчиков могут обратиться за страховой выплатой 1,3 миллиарда рублей.

Банк России отозвал лицензию у "Эксперт Банка" с 1 ноября. Как сообщил регулятор, банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, отмечает регулятор.

По данным БИР Аналитик, на 1 августа текущего года банк занимал 200 место в банковской системе РФ с активами в размере 8,8 млрд рублей, собственные средства составляли 1,6 млрд рублей, вклады населения — 4,1 млрд рублей.