МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-октябре 2019 года выросла на 7,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 739,428 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

В октябре банк получил 74,1 миллиарда рублей чистой прибыли. Годом ранее банк сообщал о прибыли в октябре в 72,8 миллиарда рублей. Прибыль до уплаты налога на прибыль по сравнению с январем-октябрем прошлого года выросла на 8,6% до 919,7 миллиарда рублей.

КРЕДИТОВАНИЕ

Сбербанк в январе-октябре нарастил кредитование населения на 15,1%, корпоративного сектора — сократил на 3,9%.

Кредиты населению увеличились на 1 ноября до 7,104 триллиона рублей с 6,17 триллиона рублей на начало года. Объем кредитов юрицам на 1 ноября снизился до 13,044 триллиона рублей с 13,571 триллиона на 1 января.

В октябре корпоративным клиентам выдан максимальный месячный объем с начала 2018 года — 1,4 триллиона рублей. Всего за десять месяцев банком выдано 9,2 триллиона рублей. Рост портфеля в октябре без учета валютной переоценки составил 1,1% или 136 миллиардов рублей. Частным клиентам в октябре выдано кредитов на 290 миллиардов рублей, с начала года — 2,7 триллиона рублей. За октябрь портфель розничных кредитов увеличился на 1,5% и составил 7,1 триллиона рублей.

СРЕДСТВА ФИЗЛИЦ И ЮРЛИЦ

Вклады населения в Сбербанке на 1 ноября 2019 года по РСБУ выросли на 0,2% по сравнению с показателем на 1 января, до 13,07 триллиона рублей, средства юрлиц снизились на 0,5%, до 6,945 триллиона рублей, следует из отчетности банка.

"Средства юридических лиц в октябре снизились на 1,8%. Средства физических лиц сократились на 0,6% вследствие продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах на фоне нисходящей динамики рыночных ставок, замедления инфляции и дальнейшего смягчения монетарной политики Банка России", — добавляется в сообщении банка.