МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Финансовое состояние миллиардеров в мире в 2018 году уменьшилось после пяти лет непрерывного роста на 388 миллиардов долларов, или 4,3%, в годовом выражении, достигнув 8,5 триллиона долларов, следует из отчета крупнейшего банка Швейцарии UBS и международной консалтинговой компании PwC.

В 2018 году сократилось общее состояние миллиардеров в Азии — на 8%, до 2,5 триллиона долларов. Китайские миллиардеры за год потеряли 6% состояния, до 1,38 триллиона долларов. При этом общее число миллиардеров в Китае в 2018 году уменьшилось на 8% по сравнению с предыдущим годом — до 436 человек, в Азии — на 7%, до 754 человек. Китайские предприниматели заняли вторую строчку по количеству миллиардеров в мире.

В США количество миллиардеров по итогам 2018 года было наибольшим и составило 749 человек, что на 4,8% больше показателя 2017 года. Их общее состояние за отчетный период не изменилось в годовом выражении и составило 3,6 триллиона долларов.

Небольшое снижение количества миллиардеров зафиксировано в Западной Европе. Согласно данным UBS и PwC, по итогам 2018 года в регионе насчитывалось 397 миллиардеров (в 2017 году — 414). Финансовое состояние миллиардеров в Западной Европе увеличилось на 19% в годовом выражении, до 1,7 триллиона долларов.

Финансовое состояние миллиардеров в России за 2018 год уменьшилось на 2,9%, до 421 миллиарда долларов. Общее количество миллиардеров сократилось на 3%, до 98 человек.

UBS и PwC исследовали данные 2101 миллиардера из 43 стран, в прошлом году — 2158 миллиардеров из 14 стран.