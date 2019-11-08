МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Инвестиционный портфель негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по итогам третьего квартала 2019 года вырос на 2% по сравнению со вторым кварталом и составил 4,16 триллиона рублей, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Тенденции рынка НПФ".

Из общего объема пенсионных средств НПФ 2,79 триллиона рублей пришлось на пенсионные накопления (рост на 1,9%), 1,37 триллиона рублей – на пенсионные резервы (рост на 2,3%).

В портфелях пенсионных накоплений по-прежнему преобладают вложения в реальный сектор экономики (37,1%, или 1,037 триллиона рублей), несмотря на небольшое снижение доли таких вложений – в предыдущем квартале она составляла 38,3%. Вложения пенсионных накоплений в госсектор за квартал увеличилась на 2,2%, до 973,19 миллиарда рублей.

Вложения пенсионных резервов НПФ постепенно перераспределяются из финансового сектора в реальный и государственный. По сравнению со вторым кварталом стоимость вложений пенсионных резервов в реальный сектор экономики выросла на 6,1%, до 408,05 миллиарда рублей, в госсектор – на 6,3%, до 256,98 миллиарда рублей.

В третьем квартале продолжился рост в портфелях НПФ долговых инструментов – корпоративных облигаций и государственных ценных бумаг. Это в том числе связано с их положительной переоценкой на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Корпоративные облигации по-прежнему составляют более половины вложений пенсионных накоплений (1,44 триллиона рублей) и более 40% вложений пенсионных резервов (588,6 миллиарда рублей). Стоимость таких бумаг в портфелях выросла на 3,5% и 6,3% соответственно.

Вложения пенсионных накоплений в госбумаги увеличились на 2,3%, до 799,88 миллиарда рублей, вложения пенсионных резервов – на 1%, до 176,5 миллиарда рублей. При этом доля госбумаг в портфеле накоплений и резервов составила 28,7% и 12,9% соответственно. В разрезе отраслей в портфелях НПФ продолжается наращивание доли вложений в отрасли металлургии и добывающей промышленности, связи, телекоммуникаций и информационных технологий, отмечают в ЦБ.

Количество НПФ на рынке осталось прежним – 49 фондов, из которых 31 совмещает деятельность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), два НПФ осуществляют деятельность только по ОПС, 16 – только по НПО.