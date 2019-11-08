МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. ЦБ ожидает роста структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ в 2020 году до 4,1-4,6 триллиона рублей с 3,6-3,9 триллиона рублей на конец 2019 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года сохранен на уровне 3,6-3,9 триллиона рублей. В 2020 году на фоне проведения отложенных покупок валюты ожидается рост структурного профицита ликвидности до 4,1-4,6 триллиона рублей",- сказано в документе.

В середине октября Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора РФ на конец 2019 года до 3,6–3,9 триллиона рублей с 3,4–3,7 триллиона рублей. Тогда регулятор отмечал, что пересмотр прогноза был связан с размещением бюджетных средств на счета отдельных кредитных организаций.

По данным ЦБ, в октябре величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,6 триллиона рублей, до 2,3 триллиона рублей. Этому, как и месяцем ранее, способствовало увеличение банками остатков средств на корсчетах в Банке России.

В ожидании снижения ключевой ставки на заседании совета директоров ЦБ РФ 25 октября банки формировали высокое предложение средств на депозитных аукционах Банка России, пояснил регулятор. После принятого решения по ключевой ставке на последней неделе периода усреднения обязательных резервов банки увеличили остатки на своих корсчетах, что уменьшило размер профицита ликвидности на начало ноября.

Структурный профицит ликвидности в банковском секторе означает, что на счетах банков в ЦБ больше денежных средств, чем необходимо для выполнения обязательных резервных требований и проведения платежей. В этих случаях Банк России проводит аукционы по абсорбированию ликвидности.