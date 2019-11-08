КИЕВ, 8 ноя — ПРАЙМ. Национальный банк Украины завершил стресс-тест 29 крупнейших банков страны, который показал, что банковский сектор устойчив в текущих макроэкономических условиях, заявила в пятницу замглавы регулятора Екатерина Рожкова на брифинге.

Ранее Национальный банк Украины утвердил перечень из 29 крупнейших банков страны для стресс-тестов в 2019 году.

"Результаты (стресс-теста – ред.) свидетельствуют о том, что банковский сектор является стойким в текущих макроэкономических условиях, то есть в реальной ситуации. Прибыль, которую на сегодняшний день зарабатывают банки, позволяет им формировать необходимый запас капитала, выполнять нормативы со значительным запасом. Анализ непосредственного качества активов, который выполнялся аудиторами, не показал значительных проблем, которые у нас были в предыдущие годы", — заявила Рожкова.

По ее словам, традиционно хорошие результаты стресс-тестирования показали банки с иностранным капиталом. Такие финансовые учреждения отобразили все проблемные вопросы в предыдущие годы, докапитализировались и на сегодняшний день работают прибыльно, а также демонстрируют устойчивый запас капитала и хорошую ситуацию с ликвидностью.

При этом Рожкова сказала, что на Украине есть небольшое количество банков, которые даже по базовому сценарию нарушают нормативы капитала. По ее словам, по базовому сценарию, в докапитализации нуждаются 11 банков на сумму 35 миллиардов гривен (около 1,4 миллиарда долларов). А по кризисному сценарию в докапитализации нуждаются 18 банков на сумму 74 миллиарда гривен (около 3 миллиардов долларов). Вместе с тем Рожкова отметила, что такой докапитализации можно избежать, для этого нужно более активно работать с проблемными активами, а также оставить банкам их прибыль, чтобы они могли за счет нее сформировать буфер капитала.

Кроме того, Рожкова сообщила, что, по результатам стресс-теста, крупнейший на Украине государственный Приватбанк продемонстрировал успешную бизнес-модель, финансовое учреждение имеет наибольшую прибыль среди всех украинских банков. Стресс-тест показал, что банк устойчив в условиях возможного кризиса.