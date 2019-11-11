МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Минфин России разработал поправки в Уголовный кодекс, которые отменяют две статьи с наказаниями за валютные нарушения. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на документ, речь идет о наказании за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам средств с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 УК РФ).

Данные о подлинности тезисов в законопроекте подтвердили два человека, разрабатывающие его, а также замминистра финансов Алексей Моисеев.

Как говорится в пояснительной записке документу, нарушения, предусмотренные статьями 193 и 193.1 являются способом совершения других преступлений. В первую очередь — отмывания преступных доходов.

Финансовое ведомство хочет хочет дополнить статьи 174 и 174.1 (предусматривают наказания за легализацию доходов) новым квалифицирующим признаком: переводы нерезидентам по подложным документам.

"Ведомости" поясняют, что в случае принятия этих поправок максимальное наказание за подобный способ легализации составит пять лет против 10 лет по действующей статье 193.1.

Уголовную ответственность за невозврат валютной выручки министерство предлагает отменить совсем.

Моисеев заявил, что пока кабмин этот законопроект не обсуждал. Против отмены перечисленных статей УК выступают некоторые ведомства и Банк России, добавил замминистра.