МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2019 года увеличились на 1,5%, до 57 695,9 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошел рост как удельного веса рублевых активов (с 76,6% до 78,3%), так и доли рублевых пассивов кредитных организаций в совокупном показателе (с 76,2% до 77,6%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов снизился (с 8,5% до 7,0%), доля резервов на возможные потери повысилась (с 8,8% до 9,6%), удельный вес обязательств кредитных организаций увеличился (с 82,7% до 83,4%).

По состоянию на 01.10.2019 в Московском регионе действовали 233 кредитные организации, в том числе 228 в Москве и 5 в Московской области (на 01.01.2019 – 245 кредитных организаций, в том числе 239 в Москве и 6 в Московской области).