МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Криптовалюты не прекращают устанавливать новые рекорды по взлету и падению. В новостных сводках постоянно оказывается информация о новых ралли основной криптовалюты – биткоина. В июне его стоимость достигла 13 тысяч долларов, а к концу сентября упала почти на 40% — до 7,944 тысячи.

Аналитики, опрошенные агентством "Прайм", рассказали, что влияет на колебания криптовалют и как будет формироваться курс Libra и Gram.

КАК МЕНЯЛСЯ КУРС БИТКОИНА

Курс биткоина растет и падает циклически. Цикл резкого роста валюты (ралли) завершается коррекцией. При этом каждый раз пиковая стоимость растет. Согласно графику курса биткоина, представленному на портале Coindesk, в 2013 году он пережил одну из первых значимых волн ажиотажа и вырос в ноябре до 1 тысячи долларов со 100 долларов в сентябре. Затем последовала коррекция, стоимость упала до 374 долларов в апреле 2014 года.

По декабрь 2016 года курс был стабилен и не превышал 800 долларов за биткоин. На новой волне роста стоимость монеты достигла в декабре 2017 года отметки в 20 тысяч долларов, после чего год спустя упала почти до 3 тысяч.

Во время последнего ралли в июне этого года цена поднялась до 13 тысяч и скорректировалась до 8 тысяч долларов в сентябре.

При этом адекватная цена биткоина (highest low) продолжает расти с 500 долларов в 2016 году до 3 тысяч долларов в 2019 году.

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА КУРС КРИПТОВАЛЮТ

Как правило, биткоин тянет на себе весь рынок криптовалют в целом – на положительных новостях о главной криптовалюте растут и все остальные, отмечает аналитик "Финама" Леонид Делицын. Что касается конкурентов, то подавляющее большинство не настолько значимо, чтобы их влияние на другие альткоины можно было надежно оценить.

По его словам, факторы, влияющие на криптовалюты, чрезвычайно сильно отличаются от факторов, влияющих на традиционные финансовые инструменты. Например, макроэкономика практически не оказывает воздействия на курс криптовалют. Информация о фальсификации оборотов криптобиржами и даже об их банкротстве и закрытии, которая непременно привела бы к выводам инвесторами средств с обычных бирж, практически не влияет на криптовалюты.

Зато на курсе сильно сказываются предположения о том, что, возможно, правительство какой-нибудь страны разрешит обращение криптовалют наряду с национальной валютой, считает Делицын. Хотя, по его словам, никто уже давно не обещает скорого появления магазинов, которые принимали бы биткоин к оплате.

Несколько лет подряд о готовности принимать криптовалюты сообщала популярная сеть кофеен, потом она заговорила о выпуске собственных токенов, напомнил эксперт. Последний эпизод этой саги имел место в мае, когда криптомиллиардеры братья Уинклвоссы пытались снять ролик о том, как оплачивают кофе при помощи платежной системы на базе криптовалюты Etherium, но сотрудница сети, словно телохранитель — босса, прикрыла логотип фирмы своим телом, чтобы он не попал в камеру.

По мнению директора аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадима Меркулова, есть два основных отличия криптовалют от традиционных активов – большое количество внебиржевых/скрытых сделок и большое количество новостей, связанных с регуляцией всей индустрии.

Новостной фон является сильным двигателем цены, но сделки на внебиржевом рынке по факту определяют целевые значения биткоина в краткосрочной перспективе. Новостной фон, который имеет общий эффект на всю криптовалютную индустрию, – это заявление или отчеты регуляторов по поводу криптовалют. Лидером здесь стала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая имеет жестко негативную позицию по отношению к любым видам криптовалюты. Даже Libra, которая поддерживается Facebook и другими крупнейшими компаниями, пока не в фаворитах у американского регулятора.

В немилости у SEC оказалась и криптовалюта Gram от Telegram. В 2018 году мессенджер провел два раунда первичного размещения токенов (ICO). Но уже в октябре SEC добилась запрета продажи этой валюты в США.

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КАК БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ КУРС LIBRA И GRAM

Libra и Gram будут больше похожи на традиционные валюты, поскольку никто не обещает их полной децентрализации и независимости от виртуальных "центробанков" в виде Facebook и Telegram, считает Делицын. У этих платежных систем будет два колоссальных преимущества. Во-первых, это пользовательская аудитория. Сотни миллионов, а в случае Facebook – два миллиарда пользователей могут немедленно получить простые и удобные кошельки для перевода средств. Во-вторых, сразу найдутся магазины, готовые принимать эти виртуальные валюты.

Традиционным майнерам, которые чеканят биткоин, нечего предложить магазинам. А Facebook обладает неисчерпаемым рекламным инвентарем и бесконечными возможностями фокусировки и таргетинга. Электронная коммерция всегда будет покупать трафик у таких площадок, как Facebook и Telegram, а значит, может принимать у их пользователей виртуальные валюты, чтобы потом ими же заплатить самой площадке. С этой точки зрения полезность будущих виртуальных валют Facebook и Telegram вполне очевидна, утверждает Делицын.

Меркулов считает, что в плане стоимости Libra и Gram — потенциальные криптовалюты с большой пользовательской базой. Их ценообразование будет исходить из количества спроса на рынке к этим активам.

"Ожидаю, что спрос будет высокий, поэтому, когда они начнут торговаться, будет происходить рост активов", — убежден он. Сейчас сложно назвать какие-либо точные цифры, поскольку пока непонятны сроки реализации проектов и разрешение регуляторного конфликта.