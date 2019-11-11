МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Величина собственных ресурсов (фондов и финансового результата деятельности кредитных организаций) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2019 года сократилась на 17,0%, до 4 012,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За 9 месяцев 2019 года банки Московского региона получили прибыль в размере 550,6 млрд рублей (в аналогичном периоде 2018 года – прибыль в размере 482,3 млрд рублей). Основными факторами, повлиявшими на формирование положительного финансового результата в январе-сентябре 2019 года, стали чистый доход от кредитно-депозитных операций с юридическими и физическими лицами, чистый доход от операций с ценными бумагами, а также чистые комиссионные доходы.

При этом в анализируемом периоде расходы, связанные с формированием резервов на возможные потери, по-прежнему заметно превышали доходы от восстановления резервов. По состоянию на 01.10.2019 общим финансовым результатом деятельности кредитных организаций Московского региона (с учетом результатов деятельности прошлых лет) являлся убыток в размере 402,3 млрд рублей, что было обусловлено негативным влиянием финансовых результатов деятельности прошлых лет отдельных банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора.