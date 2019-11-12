МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Сбербанка на уровне "BBB" и Газпромбанка — на отметке "BBB-", прогноз по рейтингам стабильный, сообщается в релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ Сбербанка также сохранён, на уровне "F2", Газпромбанка — на "F3". Рейтинг устойчивости (VR) при этом был повышен для Сбербанка до "bbb" с "bbb-", для Газпромбанка — до "bb" с "bb-".

Fitch также подтвердило долгосрочный РДЭ ВЭБ.РФ на уровне "BBB" со стабильным прогнозом, краткосрочный — на "F2".

"Подтверждение долгосрочных РДЭ… для Сбербанка и ВЭБа на суверенном уровне "BBB" и "Газпромбанка" на "BBB-" отражает мнение Fitch об очень высоком стремлении российских властей оказывать им поддержку в случае необходимости", — говорится в сообщении агентства.

Подтверждение рейтингов ВЭБа, отмечают аналитики Fitch, также отражает ожидание агентством того, что корпорация получит достаточную и своевременную государственную поддержку в краткосрочной или среднесрочной перспективе для устранения потенциальной слабости в отношении платёжеспособности и ликвидности.