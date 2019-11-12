МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2019 года увеличилась на 2,8%, до 15 394,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Следует отметить, что прирост сформировался в основном за счет увеличения остатков средств на депозитных счетах Федерального казначейства. Вклады населения выросли на 6,7%, до 13 841,3 млрд рублей, при этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций повысилась с 22,8% до 24%. В январе-сентябре 2019 года произошло увеличение как рублевой составляющей депозитов, привлеченных от юридических лиц (с 69,6% до 73,4%), так и доли рублевых депозитов физических лиц с 72,4% до 72,8%) в условиях укрепления курса рубля к основным иностранным валютам.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 6% и составили 6 515,9 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона увеличился с 10,8% на 01.01.2019 до 11,3% на 01.10.2019.



