МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. ВТБ с 12 ноября снизил ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта, так, теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить под 8,6% годовых, сообщила пресс-служба второго по активам российского банка.

"С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых", — говорится в сообщении.

В ВТБ также указывают, что рефинансирование ипотеки другого банка возможно под 9%, что, по наблюдению кредитной организации, одно из лучших предложений на рынке.

"Ипотека традиционно является важнейшим инструментом улучшения жилищных условий для населения. Понимая это, мы уже в четвертый раз за год снижаем наши процентные ставки. Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. Это позволит нам в 2020 году вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному президентом России", — заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, чьи слова приводит пресс-служба.

По итогам первых десяти месяцев 2019 года ипотечный портфель ВТБ увеличился на 16% и достиг 1,63 триллиона рублей.