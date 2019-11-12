МОСКВА, 12 ноя – ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в январе-сентябре 2019 года выросла на 8,6%, до 29 265,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в активах повысился с 47,4% на 01.01.2019 до 50,7% на 01.10.2019.

За 9 месяцев 2019 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличились на 7,3%, до 17 891,9 млрд рублей, их удельный вес в активах вырос до 31% против 29,3% на 01.01.2019.

Розничные кредиты в анализируемом периоде 2019 года выросли на 16,6%, до 8 793,3 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций повысилась до 15,2% на 01.10.2019 против 13,3% на начало текущего года. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.10.2019 составила 99,1%.



