МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Зампред правления, финансовый директор Сбербанка Александр Морозов с 1 июля 2020 года покинет свой пост, однако останется в группе, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Сегодня было принято решение… финансовый директор группы Александр Владимирович Морозов обратился с просьбой с 1 июля следующего года оставить пост", — сказал Греф, добавив, что при этом Морозов останется в группе, однако не пояснил, в какой роли.