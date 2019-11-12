МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк не сможет до конца года подключиться к системе быстрых платежей, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Банк России запустил СБП в конце января. Эта система позволяет россиянам переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода. Все системно значимые кредитные организации обязаны были стать участниками системы с 1 октября, однако крупнейший российский банк к ней пока не присоединился.

"Нет. К сожалению, ситуация такова, что это физически до конца года невозможно сделать", — сказал Греф, отвечая на вопрос, подключится ли Сбербанк к системе быстрых платежей до конца года.