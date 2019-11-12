МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Госкорпорация развития "ВЭБ.РФ" присоединилась к соглашению о сотрудничестве по привлечению частных инвестиций в инфраструктурные проекты в рамках Механизма межбанковского сотрудничества (ММС) БРИКС, сообщает ВЭБ.РФ.

На площадке ММС БРИКС будет создана рабочая группа, которая изучит отдельные бизнес-кейсы, форматы финансирования, модели отбора проектов и удачные примеры законодательных инноваций, которые помогают привлекать деньги частных компаний в строительство инфраструктуры.

Подписанный меморандум положит начало созданию новой рабочей группы в рамках ММС и будет способствовать распространению среди ключевых институтов развития стран БРИКС лучших практик государственно-частного партнерства в инфраструктурном строительстве.

В ежегодной встрече глав банков-участников ММС БРИКС принял участие первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Михаил Полубояринов. Он подчеркнул, что инвестиции в инфраструктурные проекты являются ключевым направлением для всех финансовых институтов развития, потребность в финансировании инфраструктуры в странах БРИКС велика. Спрос не может быть удовлетворен только за счет государственных ресурсов, и институты развития призваны обеспечить решения для привлечения частных инвестиций в такие проекты, найти оптимальный баланс между интересами всех участников рынка.

В ММС БРИКС, помимо ВЭБ.РФ, входят Бразильский банк экономического и социального развития (BNDES), Экспортно-импортный банк Индии (Eximbank of India), Государственный банк развития Китая (CDB), Банк развития Южной Африки (DBSA). В 2020 году ВЭБ.РФ становится председателем объединения.