МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. ОТП Банк (с учетом онлайн-проекта Touch Bank) за январь-сентябрь текущего года увеличил чистую прибыль по МСФО на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5 миллиардов рублей, следует из сообщения группы.

"Чистая прибыль группы ОТП в России по итогам девяти месяцев 2019 года составила 5 миллиардов рублей, увеличившись на 14% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (с учетом результатов Touch Bank). Активы группы ОТП выросли до 198 миллиардов рублей. Таким образом, ОТП Банк достиг самых высоких показателей за 25 лет деятельности в России", — говорится в пресс-релизе.

Операционные расходы сократились на 2%, в том числе в связи c завершением онлайн-проекта Touch Bank. При этом совокупный портфель депозитов увеличился на 11% и достиг 100 миллиардов рублей, в том числе, портфель розничных депозитов составил 72,8 миллиарда рублей, а портфель корпоративных депозитов — 27,2 миллиарда рублей.

Совокупный кредитный портфель банка вырос на 12,9% — до рекордных 157,3 миллиарда рублей. Портфель розничных кредитов также побил все предыдущие показатели, составив 142,6 миллиарда рублей. Объем корпоративных кредитов составил 14,7 миллиарда рублей.

Рабочий кредитный портфель (кредиты, просроченные не более чем на 90 дней) вырос на 13% — до 134,5 миллиарда рублей. В то же время доля кредитов, просроченных более чем на 90 дней, снизилась на 0,2 процентного пункта — до 14,6%, а покрытие резервами просроченного кредитного портфеля выросло на 7,8 процентного пункта — до 149,3%.

"Последние годы ОТП Банк показывает стабильно высокую динамику развития. И в год 25-летия нашего банка в России мы рады сообщить, что по итогам девяти месяцев нам удалось достичь рекордных результатов. Прибыль и активы ОТП в России, совокупный и рабочий кредитные портфели достигли исторического максимума", — прокомментировал результаты президент ОТП Банка Илья Чижевский.

По данным БИР Аналитик, на 1 августа банк занимал 45 место в банковской системе РФ с активами в размере 187,4 млрд рублей.

Российский бизнес венгерской банковской группы OTP Group включает "ОТП Банк", микрофинансовую организацию "ОТП Финанс" и проект Touch Bank.