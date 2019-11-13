МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в январе-сентябре 2019 года сократилась на 17,6%, до 5 965,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя повлияло в большей степени снижение МБК, привлеченных от российских банков (на 14,8%, до 5 286,2 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде уменьшилась с 12,7% до 10,3% на 01.10.2019.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за 9 месяцев 2019 года снизилась на 8,7%, до 6 015,3 млрд рублей. Динамику показателя определило исключительно сокращение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 21%, до 4 271,9 млрд рублей). Доля МБК в активах банков на 01.10.2019 составила 10,4% против 11,6% на 01.01.2019.



