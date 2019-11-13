МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Владислав Резник просит Федеральную антимонопольную службу РФ проверить действия крупнейших банков и Банка России по борьбе с отмыванием денег на предмет соответствия антимонопольному законодательству. Соответствующее письмо, направленное главе ФАС Игорю Артемьеву, есть в распоряжении РИА Новости. В ведомстве заверили, что такая проверка будет проведена.

В своем обращении Резник объясняет, что единственным правовым актом в этой сфере является 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов", который позволяет кредитным организациями в одностороннем порядке отказывать клиентам в операциях и расторгать договоры банковского счета.

"К сожалению, основной массив регулирования Банком России данной сферы правоотношений основан на многочисленных письмах и методических рекомендациях, которые не являются нормативно-правовыми актами, а потому порядок их применения/контроля исполнения в законодательстве не определен", — добавляет Резник, отметив, что на практике эти рекомендации применяются произвольно, что приводит к появлению дискриминационных условий обслуживания клиентов.

По словам депутата, по итогам анализа тарифов крупнейших банков — Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, "Открытия" — наиболее показательным примером является установление высоких тарифов для переводов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей к физлицу, они могут составлять от 1 до 12% от суммы перевода, при этом тариф на перевод между юрлицами может достигать нескольких десятков рублей вне зависимости от характеристик перевода. В качестве другого примера депутат приводит введение заградительных комиссий за снятие юрлицом средств в случае закрытия банками счета — она может составлять 10-30% суммы остатка.

В ФАС РИА Новости сообщили, что уже инициировали обсуждение вопроса с профильными органами власти, чтобы выработать единую позицию. "ФАС России не исключает возможность внесения изменений в законодательство Российской Федерации при установлении такой необходимости по итогам работы", — добавили в пресс-службе ведомства.

ФАС также отмечает, что такой подход к тарификации банки действительно связывают с "антиотмывочным законом". "При этом указанная прогрессивная тарификация приводит к значительному удорожанию соответствующих банковских услуг для всех участников рынка, в том числе добросовестных, что вызывает не только недовольство у потребителей, но и серьезную озабоченность ФАС России в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения так называемых "антиотмывочных" тарифов", — объяснили в пресс-службе.

Аналогичная жалоба уже поступала в ФАС ранее, однако по итогам проведенной в 2017 году проверки нарушений выявлено не было. "Вместе с тем, данный вопрос будет повторно исследован", — подчеркивает регулятор.