МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Число мошенничеств с использованием банковских карт выросло в России на 417,3% за девять месяцев текущего года, следует из статистики МВД.

"За девять месяцев 2019 года число зарегистрированных преступлений с использованием платежных карт выросло на 417,3%. Всего зарегистрировано 10371 подобное преступление в отчетном периоде", — говорится в отчете.

При этом общий рост преступлений, связанных с использованием или применением пластиковых карт, составил 130,3%.

РАСКРЫВАЕМОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Наиболее высокий процент раскрываемости преступлений с использованием IT-технологий зафиксирован в Дагестане — свыше 70%, сообщили в МВД России.

Ранее телеканал RT сообщил, что в России фиксируют все больше случаев мошенничества с платежными картами. В частности, за первые девять месяцев этого года в стране зарегистрировали 10,3 тысячи преступлений по уголовной статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

"Наибольшая раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, по итогам 9 месяцев текущего года зафиксирована в республике Дагестан — 71,5%, в республике Ингушетия — 59,4%, а также в Чукотском АО — 54,7% ", — сообщили в ведомстве.

Общий удельный вес подобных преступлений в общей структуре преступности составляет 3,2% в Дагестане и 3,5% в Ингушетии. При этом не уточняется, какой процент преступлений в сфере IT совершается в Дагестане от общего их количества по стране.