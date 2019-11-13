МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в январе-сентябре 2019 года снизились на 11,5%, до 5 537,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах уменьшился с 11% до 9,6%. На динамику показателя в значительной степени повлияло сокращение вложений в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО, а также в долговые обязательства Банка России. Объем портфеля долевых ценных бумаг на 01.10.2019 составил 350,3 млрд рублей, снизившись по сравнению с началом 2019 года на 10,6%, что в большей степени было вызвано уменьшением вложений в долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости.



