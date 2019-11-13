МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Минфин РФ и ЦБ пока решили повременить с поправками в законы по отрицательным ставкам по валютным депозитам юрлиц, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Этот вопрос обсуждался с Центральным банком, пока решили немножко подождать", — сказал Моисеев.

ЦБ РФ в сентябре сообщил, что изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Речь идет только о средствах юридических лиц. Проблема связана, в первую очередь, с евро — российским банкам невыгодно привлекать средства клиентов в этой валюте из-за отрицательных ставок по депозитам в еврозоне. При этом российские законы отрицательные ставки пока запрещают.

Глава регулятора Эльвира Набиуллина в начале октября говорила, что ЦБ вместе с участниками рынка выработает позицию в отношении возможности введения отрицательных ставок по депозитам в евро.