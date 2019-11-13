МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Китайская интернет-компания Alibaba готовится запустить процесс листинга на Гонконгской фондовой бирже уже в четверг, 14 ноября, сказали агентству Рейтер два источника, знакомые с ситуацией. Общая сумма продаж Alibaba в День холостяка составила рекордные $38,4 млрд

При этом, однако, отмечается, что данный срок может сместиться в зависимости от ситуации с протестами в городе.

Кроме того, по новым оценкам, которые озвучили источники, компания может привлечь до 13,4 миллиарда долларов, а не 15 миллиардов долларов, как ожидалось ранее. Предполагается, что Alibaba опубликует предварительный проспект эмиссии в среду вечером на сайте Гонконгской фондовой биржи.

СМИ ранее в среду сообщили, что Alibaba получила одобрение на листинг от Гонконгской фондовой биржи, после чего она должна начать недельное roadshow и сбор заявок. Прайсинг, как ожидается, будет утверждён на 20 ноября, а торги акциями начнутся в последнюю неделю ноября.

В августе в СМИ появились сообщения, что Alibaba отложила листинг на бирже Гонконга из-за протестов в городе, однако предполагалось, что в октябре компания может вернуться к этим планам. В июне СМИ сообщали, что Alibaba в конфиденциальном порядке подала заявку на листинг на бирже Гонконга.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.