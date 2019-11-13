МОСКВА, 13 ноя – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в январе-сентябре 2019 года выросла на 7,5%, до 3 777,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло преимущественно за счет притока средств на корреспондентских счетах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.10.2019 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась до 6,5% (7,2% – на 01.10.2018).



