МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Банк России предлагает пересмотреть процедуру squeeze out — принудительного выкупа акций миноритарных акционеров компаний, сообщил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, выступая на конференции "Корпоративное управление в России".

По его мнению, процедура squeeze out будет востребована, потому что сохраняется тенденция на переход компаний из публичных в непубличные. "Соответственно, мы должны защищать интересы инвесторов, которые лишаются возможности продолжать быть собственниками акций, потому что эти акции у них принудительно выкупаются", — сказал он.

"Мне кажется, нам надо обсудить эту процедуру, в том числе дать возможность таким инвесторам содержательно защищать в суде свои права относительно цены squeeze out. Потому что сегодня инвестор может в суде защищать лишь процедурные вопросы, но не саму цену, и принудительный выкуп в совокупностью с неспособностью инвестора защитить ценовые условия создают проблемы, которые пока носят единичный характер, но если squeeze out будет развиваться, возможно, это будет большой проблемой", — отметил он.

По его словам, в значительной степени, если процедурно соблюдены все условия, суд по существу претензию к цене не рассматривает, что, по его мнению, неправильно.

"В том числе, возможно, надо переосмыслить и саму процедуру, чтобы решение о squeeze out принималось судом, а не самим эмитентом, и суд в рамках этого решения проверял изначально цену с точки зрения справедливости в отношении инвесторов, а не по иску инвесторов, которые недовольны этой ценой", — сказал Швецов.

Как правило, компания перед squeeze out перестает отвечать критериям ликвидности рынка, и поэтому вопрос, какую цену использовать, более сложный и глубокий, отметил Швецов в беседе с журналистами в кулуарах конференции. Конституция говорит однозначно, что никто не может быть лишен своей собственности, за исключением решения суда с выплатой рыночной компенсации, добавил он.