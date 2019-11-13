МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) 31 октября перечислило Банку России девять миллиардов рублей в рамках погашения задолженности, по состоянию на 1 ноября остаток долга составляет 641 миллиард рублей, сообщается на сайте АСВ.

"Департамент общественных связей государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" сообщает, что 31 октября 2019 года агентство перечислило Банку России девять миллиардов рублей в рамках погашения задолженности по кредитной линии… На 1 ноября 2019 года остаток задолженности агентства составляет 641 миллиард рублей", — говорится в сообщении.

Таким образом, всего в рамках погашения задолженности перед ЦБ РФ агентство перечислило 201 миллиард рублей, в том числе в 2019 году — 156 миллиардов рублей.

В 2015-2017 годах Банк России предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от Банка России был получен 23 октября 2017 года, в конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил агентству начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с ЦБ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда рублей. Данные денежные средства были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.