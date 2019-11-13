МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Доля нерезидентов в еврооблигациях РФ в третьем квартале 2019 года выросла на 1,3 процентного пункта и по состоянию на 1 октября составила 56,2%, свидетельствуют данные Банка России.

Объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, в третьем квартале вырос на 0,3 миллиарда долларов (или на 1,2%) — до 22,793 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 июля доля нерезидентов в еврооблигациях РФ составляла 54,9%, объем — 22,522 миллиарда долларов.

ЦБ ведет публикацию данных о задолженности перед нерезидентами по облигационным займам РФ, размещенным на международном рынке, и доле нерезидентов в структуре владения облигациями в целях расширения состава информации для анализа устойчивости экономики страны к внешним рискам.

Наибольшая доля нерезидентов в структуре владения еврооблигациями РФ была зафиксирована 1 июля 2012 года — 76,4% (объем вложений — 29,234 миллиарда долларов), а крупнейший объем инвестиций отмечен на 1 октября 2013 года — 30,78 миллиарда долларов (70,9% общей задолженности).