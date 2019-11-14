МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт россиян. Как пишет газета "Известия", злоумышленники прибегают к сервисам перечислений денежных средств с карты на карту разных банков (система card2card переводов).

Отмечается, что злоумышленники в таком сервисе вводят данные карты, с которой хотят похитить деньги. После этого они под видом сотрудников службы безопасности кредитной организации, выпустившей карту, просят клиента назвать им код подтверждения из SMS.

В итоге деньги оказываются на виртуальной карте таких сервисов, как "Яндекс.Деньги", QIWI или Webmoney.

Мошенники прибегают к использованию онлайн-кошельков из-за упрощенных процедур идентификации пользователя. Помимо этого, существуют способы обойти идентификацию в этих сервисах.

Конечная точка переводов денег злоумышленников — "физический" пластик, при помощи которого снимают наличные деньги.

Газета сообщает, что в судебной практике есть случаи, когда при участии банков деньги пострадавшему клиенту удается вернуть. При этом из-за того, что мошенники используют электронные средства платежа на различные сервисы,на поиски и возврат денег приходится тратить больше времени.

Как рассказал сотрудник одного из региональных банков, в прошлом году в кредитной организации не было зафиксировано ни одного такого случая кражи денег посредством сard2сard. В текущем 2019 году это происходит до четырех раз в месяц.

До этого способа самым популярным у мошенников средством вывода обналичивания чужих денег была покупка вещей в иностранных интернет-магазинах на адрес посредников.