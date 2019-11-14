Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт россиян. Как пишет газета "Известия", злоумышленники прибегают к сервисам перечислений денежных средств с карты на карту разных банков (система card2card переводов).
Отмечается, что злоумышленники в таком сервисе вводят данные карты, с которой хотят похитить деньги. После этого они под видом сотрудников службы безопасности кредитной организации, выпустившей карту, просят клиента назвать им код подтверждения из SMS.
В итоге деньги оказываются на виртуальной карте таких сервисов, как "Яндекс.Деньги", QIWI или Webmoney.
Мошенники прибегают к использованию онлайн-кошельков из-за упрощенных процедур идентификации пользователя. Помимо этого, существуют способы обойти идентификацию в этих сервисах.
Конечная точка переводов денег злоумышленников — "физический" пластик, при помощи которого снимают наличные деньги.
Газета сообщает, что в судебной практике есть случаи, когда при участии банков деньги пострадавшему клиенту удается вернуть. При этом из-за того, что мошенники используют электронные средства платежа на различные сервисы,на поиски и возврат денег приходится тратить больше времени.
Как рассказал сотрудник одного из региональных банков, в прошлом году в кредитной организации не было зафиксировано ни одного такого случая кражи денег посредством сard2сard. В текущем 2019 году это происходит до четырех раз в месяц.
До этого способа самым популярным у мошенников средством вывода обналичивания чужих денег была покупка вещей в иностранных интернет-магазинах на адрес посредников.
https://1prime.ru/finance/20191114/830545718.html