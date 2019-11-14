МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Московская биржа и "БКС Капитал", организатор выпуска, размещают первый выпуск рублевых структурных облигаций по российскому праву с 85% защитой капитала для квалифицированных инвесторов, рассказали журналистам глава "БКС Капитала" Эдвард Голосов и управляющий директор по развитию структурных продуктов "БКС Капитала" Франц Хеп.

"Мы выбрали только российских эмитентов, но мы не сделали "доморощенный" продукт — мы добавили "Яндекс", у которого хорошая ликвидность и он торгуется на западных биржах, добавили "Лукойл" и так далее…. Сегодня произойдет размещение первое, … где-то через неделю … они (облигации – ред.) станут доступны через "стакан" на бирже. Для нас всех это пилот. … Сделали разные продукты, зарегистрировали (в Банке России – ред.) четыре выпуска. … Серия номер 01 и 02 пока еще в работе, они тоже запустятся", — сказал Голосов.

Как указывается в совместном сообщении торговой площадки и "БКС Капитала", Мосбиржа включила выпуски структурных облигаций серии 03 и серии 04 в третий уровень листинга, объём каждого выпуска — 600 миллионов рублей. Срок обращения облигаций серий 03 и 04 — 3 года, цена размещения — 100% от номинала. Предусмотрена возможность досрочного погашения выпусков и получение дополнительного дохода. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Первыми будут размещены структурные облигации серии 03, государственный регистрационный номер 6-03-00508-R. Номинальная стоимость одной бумаги серии 03 — 1000 рублей. Базовым активом выступают акции и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов, в том числе "Газпрома", "Лукойла", "Норникеля", Сбербанка, "Яндекса". Параметры выпуска структурных облигаций: порог 80%, ставка 16% годовых в рублях, выплата процентов будет осуществляться каждые 6 месяцев.

"Это трехлетний продукт с защитой капитала, не 100% защитой, а с защитой капитала 85%, барьер – 80%. Это значит, что когда базовый актив через три года закрывается выше этого барьера 80%, он (инвестор – ред.) получает 100% своего вложенного капитала. … А если бумага через три года упала больше чем на 20%,… тогда инвестор получает 85% своего вложенного капитала обратно, инвестор рискует 15% своего вложенного капитала", — пояснил Хеп.

"Мне кажется, что с открытием новых страниц структурных облигаций для квалинвесторов, та самая мотивация — повысить квалификацию (у неквалифицированных инвесторов – ред.) – появляется", — прокомментировала член правления – управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Анна Кузнецова.